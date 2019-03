Marko Pjaca non verrà inserito all'interno dell'affare per portare Federico Chiesa alla Juventus. E' quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, che parla di pura offerta cash per il talento classe '97 dei viola, con il croato pronto a fare ritorno a Torino al termine della stagione in corso. L'idea di Fabio Paratici è quella di inserirlo nell'affare per Ruben Dias, forte centrale del Benfica classe '97, tra i nomi più caldi per la difesa bianconera del futuro. Dias viene valutato circa 60 milioni di euro dal club lusitano, che però potrebbe visibilmente abbassare la propria richiesta in caso di inserimento di Pjaca nella trattativa.