Non c'è pace per. L'attaccante croato negli ultimi anni franon è praticamente mai riuscito a trovare spazio e continuità per ritornare a mettere in luce quel talento che convinse la Juventus ad investire tanto, oltre 23 milioni di euro, per acquistarlo. Nulla da fare, anche in Belgio, dove stava iniziando a trovare la forma giusta, lo stop coronavirus ha bloccato tutto, compreso il riscatto da parte dell'Anderlecht.tornerà quindi alla Juventus dove per lui inizierà a tutti gli effetti il quinto anno in bianconero. La Juventus ha sempre creduto nelle su qualità tanto che perfino a gennaio,t facendo sfumare una trattativa quasi chiusa con il Cagliari,Un rinnovo inaspettato, ma che può rappresentarein vista dell'estate.perché il mercato attorno alla punta ex-Dinamo Zagabria è sempre stato florido seppur nessuno negli ultimi anni abbia mai provato a puntare a titolo definitivo sul suo futuro.. La possibilità di fare plusvalenza è quindi molto alta con lui, mache in pochi club, soprattutto in Italia, potranno permettersi. E chi sarà disposto a puntare ancora sul suo talento? Dovrà essere bravo e creativo il ds Paratici a trovare una soluzione.