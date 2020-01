C'è fermento anche a Lecce, dove ormai si dà per definito l'arrivo di Alessandro Deiola dal Cagliari per rinforzare il centrocampo mentre i sardi hanno sondato la Juventus per verificare le possibilità di avere in prestito Pjaca. Sempre secondo Tuttosport, il ds dei pugliesi, Meluso lavora anche con il Genoa per arrivare a Saponara, in uscita dal Genoa. In partenza dal Lecce ci sono Fiamozzi e La Mantia, destinati all'Empoli che sta prendendo pure Pinna dal Cagliari.



Il Napoli ha deciso di spedire Ciciretti e Tutino – di ritorno dal prestito al Verona – all’Empoli. In uscita anche Tonelli, che piace a Samp, Lecce e Cagliari, e Younes. Il quale preferirebbe valutare meglio la proposta del Werder Brema piuttosto che quelle di Genoa e Sassuolo.