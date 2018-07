Intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, da Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus che direttamente dagli Stati Uniti ha fatto il punto sul suo futuro: "Sono in un buon gruppo e ho un buon rapporto col mio allenatore. Le cifre che girano intorno al mio nome? Vuol dire che sto facendo bene, ma dovete chiedere alle società: io gioco a calcio per migliorarmi. Qui in ritiro stiamo lavorando tanto, c'è ancora tanto da migliorare. Non c'è ancora brillantezza, ma in generale iniziare con una vittoria fa bene anche per i nuovi. Qui alla Juve poi è sempre così: bisogna giocare sempre per vincere".