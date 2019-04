Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato a JTv dopo il pari con l'Ajax: "Al ritorno l’Ajax si può e si deve battere. Potevamo fare qualcosa di più, ma la loro è una squadra che ha fatto ottimi risultati ultimamente, e poi mettono molta pressione, corrono tanto, pur lasciando spazi al centro. Non è una squadra facile da affrontare, ma noi ci crediamo e vogliamo assolutamente passare il turno. Il gol subito? Abbiamo segnato in un buon momento, prima dell'intervallo, mentre loro appena siamo rientrati. Si poteva evitare, a Torino faremo qualcosa in più in termini di aggressività, velocità e pericolosità".