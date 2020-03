Miraleme lasi stanno allontanando sempre di più. Non è solo una questione geografica, ora il centrocampista bosniaco si trova in Lussemburgo dove è tornato la scorsa settimana per ricongiungersi con la sua famiglia, dando il via come e più di Cristiano Ronaldo al fuggi fuggi che ha coinvolto negli scorsi giorni parte della rosa bianconera.