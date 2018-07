Certo, non esiste ancora - e forse non esisterà mai - un rapporto di incidenza tra il rendimento die quello di, ma chi conosce bene Massimilianosa come egli abbia posto un veto assoluto alla cedibilità del bosniaco.Tuttavia nel mercato del calcio italiano gli incedibili non esistono. E le insistenze di, prima di tutto,, poi, hanno fatto vacillare i dirigenti bianconeri e, di riflesso, anche lo stessoDetto che il Barcellona ha forse virato altrove e cheha dichiarato il suo disinteresse (sul quale, comunque, non metterei la mano sul fuoco), resta ilNiente di più facile - e di più logico - che l’agente, con una di quelle operazioni che nel mercato dovrebbero essere bandite per evitare sgradevoli conflitti di interesse, giochi invece su due tavoli: quello dellaper ottenere un rinnovo a sei-sette milioni l’anno e quello del Chelsea per avere da Torino il calciatore.Fossi stato un dirigente dellaavrei già provveduto a spegnere qualsiasi discorso aumentando l’ingaggio ae prolungandogli il rapporto. Ma evidentemente questa volontà è venuta meno nel momento in cui tutti hanno cominciato a capire che con la cessione di Pjanic si sarebbe potuto far cassa in maniera rilevante.ma Pogba è un centrocampista che non ha le stesse caratteristiche di Pjanic. Il bosniaco dà i tempi alla manovra, verticalizza il gioco, fraseggia sul corto, cambia fronte e va anche alla conclusione (anche se preferibilmente da calcio piazzato).tecnico: Pogba, arretrato tra i due di centrocampo, è un giocatore normale sia nella Francia che al Manchester United.: Pogba ha un ingaggio che è solo la metà di quello di Cristiano Ronaldo.Se fosse, dunque, solo per una questione di soldi, meglio allungare il contratto a Pjanic e ripartire da una concreta certezza: quella di non cambiare, oltre all’attacco, anche un centrocampo doveRicordo le partite in cui il bosniaco è stato assente.Qualcuno azzarda l’ipotesi Bentancur come vice-Pjanic. Per me esistono almeno un paio di categorie di differenza. E sono convinto che, se il boniaco partisse,Meglio di lui, anche se età e acciacchi si fanno sentire, Claudioche, però, è ormai ai minimi termini nella considerazione di Allegri. Sarebbe stato più proficuo se avesse cambiato aria, magari per un’avventura all’estero,Fuori dalla parentesi emotiva, la cessione di Pjanic metterebbe a rischio, almeno secondo me, molti meccanismi di gioco della squadra soprattutto nella costruzione di gioco. A meno che Allegri non pensi a(impostazione da dietro) anche per questo.