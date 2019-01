Come sta Pjanic? Bella domanda. Resta il dubbio in ottica Lazio. E così titola anche l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui - per la sfida di domenica della Juve sul campo della Lazio -, il mediano potrebbe non recuperare per la sfida contro i biancocelesti. Il centrocampista, out con il Chievo in quanto squalificato (diffidato in Supercoppa, è scattata l'espulsione con l'ammonizione accumulata in Supercppa), potrebbe dunque non recuperare per la gara contro il biancocelesti. In ogni caso, anche con Khedira out, Allegri è pronto a ritrovare Bentancur. In alternativa, il 4-4-2 ha già dato grandi rassicurazioni.