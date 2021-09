Una mattinata per cambiare idea. Sono passate neanche 6 ore dall'intervista concessa a Rac1, in Catalogna, in cui diceva di voler restare. Poi il forcing del Besiktas, il via libera del Barcellona e una trattativa lampo che alla fine ha convinto Miralem Pjanic ad accettare l'addio. E così dopo un'estate passata ad aspettare la Juventus per il centrocampista bosniaco la volontà di giocare con costanza ha prevalso perché come confermato dal giocatore sul proprio profilo instagram, è già in viaggio verso la Turchia.



UN ANNO IN PRESTITO - Il Besiktas ha garantito al giocatore ciò che la Juventus non era stata in grado di fare, ovvero almeno un anno di prestito con stipendio pagato in parte dal club e in parte dal Barcellona. La prospettiva di rimanere fermo fino a gennaio è stata la molla giusta per il sì finale con i due club che entro sera definiranno tutti i dettagli della trattativa, ma con il giocatore che atterrerà in Turchia in serata e già domani dovrebbe fare le visite mediche di rito.