Miralem Pjanic, autore del gol che ha sbloccato Juventus-Lazio, ha parlato a Sky Sport al 90esimo: "La condizione non è la migliore, è stata una buona partita. Non è una Juventus brillante, ma abbiamo vinto contro una buona Lazio. Le partite non sono mai facili, stiamo continuando a lavorare, stiamo cercando la condizione migliore. Il rinnovo? Io sono molto contento di poter rimanere in questo grandissimo club, dedico il gol ai tifosi e ai compagni. Sono cresciuto e migliorato tanto anche grazie all'ambiente. È stato un momento importante, ringrazio tutti. Come sto? Avevo un risentimento, ho avuto un affaticamento durante la settimana, ma niente di preoccupante, ora recupererò. Prima della sosta dobbiamo chiudere con una vittoria a Parma".