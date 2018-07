Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di ESPN delle speculazioni sul suo futuro lontano da Torino: "Ho sentito un sacco di cose non vere. Sto bene, mi sto preparando per la nuova stagione. Quello che ho fatto alla Juve nelle ultime due stagioni è stato grande, sono felice di quello che sto facendo qui. Sono contento: non mi importa di quello che scrivono, ho ascoltato e letto tante cose false". Il bosniaco è stato accostato a diversi club, tra cui Barcellona, Manchester City e Chelsea.



SU RONALDO - "Siamo felici del suo arrivo. Gli ho dato il benvenuto e si unirà a noi fra qualche giorno. La Juve ha fatto un grande acquisto, siamo tutti felici e penso che ripeterà ciò che ha fatto in passato, con le maglie di Manchester United e Real Madrid. Darà molto alla Juventus".