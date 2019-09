Ieri Miralem, centrocampista dellaè stato oggetto di cori razzisti al RIgamonti di. Il bosniaco ha commentato con un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram quanto accaduto: "Siamo calciatori, siamo tifosi, siamo appassionati. Ci esaltiamo per una giocata, per un gol, per una vittoria. I fischi e gli sfottò degli avversari ci danno la carica.Per tutti gli altri solo applausi".