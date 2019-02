Tocca a Miralem Pjanic suonare la carica in casa Juve alla vigilia della supersfida con l'Atletico Madrid. Questi i messaggi lanciati dal centrocampista bosniaco.



ATLETICO - "Ha dimostrato negli ultimi anni che è la squadra che fa la differenza. Hanno grandi individualità e ci aspettiamo due partite complicate. Oblak e Griezmann sono di altissimo livello, ma ce ne sono tanti altri che hanno dimostrato che c'è da fare attenzione. Sarà una partita importante e proveremo a fare risultato già all'andata".



WANDA - "La finale è in questo stadio. Per arrivarci ci sono grandi ostacoli da superare, a cominciare dall'Atletico. Per arrivare in fondo però dobbiamo affrontare tutti. Vogliamo tornare qua a giocarci la finale, è un obiettivo nostro. Ma facciamo un passo alla volta".



RONALDO - "E' molto motivato, l'ha dimostrato più di qualunque altro giocatore in Champions. Fa parte della nostra squadra, è un giocatore come tutti gli altri, lo sta dimostrando anche quest'anno di essere importante. Le punizioni? Speriamo di averne, chi la calcerà non è importante".



OBLAK - "E' tra i tre portieri più forti al mondo"



FAVORITI - "Non ci sentiamo favoriti, ci sentiamo forti. Sono tante squadre che possono puntare a vincerla. Non vedo motivo di sbagliare questa partita".