Tocca a Miralem Pjanic suonare la carica in casa Juve alla vigilia della partita di Champions con il Bayer Leverkusen: "E' un'altra competizione. Prepariamo partita dopo partita. L'importante è fare una bella partita e proveremo a vincere. Vogliamo farlo. Anche per preparare bene il campionato. Affrontiamo una bella squadra, hanno ancora chance di superare il turno. Giocano in casa, sono una bella squadra. Non sarà facile, ma vogliamo fare una bella partita domani".



MOTIVAZIONI - "Non è vero che ci sia differenza di motivazioni. Sarebbe follia se ci allenassimo per non vincere il campionato. Siamo una squadra che vuole vincere, capita che a volte, anche se non dovrebbe, a casa perdi punti che invece dovresti prendere. C'è troppa negatività intorno a noi. Serve equilibrio, ci sono momenti della stagione in cui vai meno. Dobbiamo rigirare la situazione, mettiamo fiducia per la prossima e finiamo bene queste partite prima della sosta. Affrontiamo squadre forti, tutte vogliono vincere con noi e sono preparate bene".



CONFRONTO - "Non è facile cambiare così tanto, questa squadra ha un potenziale ancora inespresso. Ci siamo parlati e ci siamo detti quello che era giusto per il bene del gruppo, niente di grave. Semplicemente nelle prossime partite qualcosina si cambierà, non si deve drammatizzare però. A noi non si chiede solo di vincere, ma anche in maniera pazzesca, non è semplice ogni tre giorni. Fino a ora abbiamo fatto una bella stagione, ma in campionato vogliamo essere in un'altra posizione, quindi dobbiamo fare qualcosa in più".



FIDUCIA - "In generale la squadra prepara una partita alla volta, si entra nella prossima con lo spirito dell'ultima. Se vinciamo bene domani, entreremmo con uno spirito migliore la partita successiva"