Il sogno Champions League e non solo.ha parlato a Sky Sport all’indomani della vittoria contro il Cagliari: "Le partite in una stagione sono una sessantina, Allegri lo ripete sempre, bisogna saper gestire le partite., senza rimettere in partita l'avversario, perché sappiamo che in una stagione ci sono tante partite e non si può sempre andare a 200 all’ora. La squadra sta ottenendo risultati importantissimi, ma qualcosa in più si può fare".- "Allegri dice che il Barcellona è la grande favorita? Vedendo come giocano, i blaugrana faranno parte sicuramente dei club favoriti, come è sempre stato. Hanno giocatori e voglia di rivincere la Champions. Però anche noi facciamo parte di queste squadre che vogliono assolutamente alzare questa Champions. Il nostro gruppo è competitivo, possiamo farcela".- "Le stiamo sfruttando ancora poco, ma abbiamo grandi tiratori e ottimi saltatori per le palle inattive, quindi i gol arriveranno".- "Il Napoli e l'Inter stanno correndo come noi. Il Napoli è una conferma, gioca bene da anni, e da quest’anno c’è anche l’Inter che sta raccogliendo i frutti. Ma noi pensiamo solo a migliorarci".- "Sarà una serata importante, da cui passerà la qualificazione agli ottavi. A Old Trafford abbiamo giocato una grande partita, e ancora una volta il nostro difetto è quello di non averla chiusa. Però vogliamo regalare ai nostri tifosi una bella notte, lo United ha tanti campioni anche a centrocampo che possono fare la differenza. Sarà una gara divertente".