Miralem Pjanic, match winner a Brescia, ha parlato della prova della Juventus a Dazn: “Peccato per aver subito il gol a freddo, ma abbiamo fatto bene sul piano del gioco su un campo difficile e contro un'ottima squadra. La vittoria è meritata, abbiamo creato molto e potevamo segnare qualche gol in più. Se ha funzionato il 4-3-1-2? Sì, la palla ha girato bene, abbiamo offerto una bella prestazione. Ci vuole pazienza per assimilare il gioco di Sarri, sappiamo che ci sono molte aspettative su di noi e ogni anno arriva qualche critica. Ma per noi è normale, puntiamo a vincere tutto in questa stagione e speriamo di crescere ancora. La strada è quella giusta”.