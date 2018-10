La Juventus punta con decisione alla Champions League. L'ultima conferma, in ordine di tempo, è arrivata da Miralem Pjanic, che durante una diretta su Instagram ha risposto ai tanti tifosi bianconeri che gli chiedevano la vittoria in Europa: "Speriamo di vincerla ragazzi, ci proveremo. Piano piano si va lontano, come si dice. Quest'anno siamo forti, per ora stiamo facendo bene e speriamo di continuare così. Un abbraccio a tutti e fino alla fine forza Juve, e forza Bosnia".



SULLA NAZIONALE - "Abbiamo giocato con la Turchia, ora ci prepariamo per lunedì, per la partita contro l’Irlanda. Sto facendo delle terapie per essere pronto. L'Italia? È una grande squadra, è forte, ma ci vuole tempo".