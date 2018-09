Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus e match-winner con una doppietta della sfida di ieri sera contro il Valencia, ha parlato al sito ufficiale dell'Uefa: "Non è stato facile andare sul dischetto pensando che la palla sembrava non voler entrare fino a quel momento e davanti avevo Neto che giocava con noi e contro cui ho battuto tanti rigori in allenamento. All'intervallo potevamo essere sopra di almeno tre gol. Il rosso a CR7? Il calcio è folle. Abbiamo fatto una cosa simile due anni fa a Lione quando siamo riusciti a vincere in dieci e poi siamo arrivati fino in finale: vogliamo ripeterci".