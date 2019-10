Come riportato da Goal.com, Higuain e Bentancur hanno effettuato in serata accertamenti al JMedical: nessun problema alla testa per l’argentino e al costato per l’uruguaiano. Pjanic invece ha un problema all’adduttore e verrà valutato lunedì, sicuramente non ci sarà nell'infrasettimanale contro il Genoa.