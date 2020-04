Pjanic si dedica al tennis. Tra gli allenamenti più tipici in questo momento svolti dai giocatori (pesi, tapis roulant e personal trainer in videochiamata), il centrocampista della Juventus ha trovato tempo, che ce n’è in questo periodo, per fare una partita a tennis, scherzando pure con il suo sfidante: “Mi serve qualcuno più forte”. Se e quando si tornerà in campo, il bosniaco è chiamato a dare una forte risposta: messo in panchina prima della sospensione di campionato e coppe in favore di Bentancur, deve e vuole riprendersi la scena, anche per scacciare le voci di mercato che lo vedono lontano dalla Torino bianconera.