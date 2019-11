Nella lunga intervista di Pjanic a Tuttosport anche un passaggio sull'infortunio e sul derby di Torino: «Spero di recuperare in tempo per farcela. Intanto sto meglio. Oggi (ieri, ndr) mi sono messo a correre ed è andata bene, ora vediamo come andrà l’allenamento di domani (oggi, ndr): è il giorno decisivo. Spero di essere a disposizione, ma senza rischiare nulla. Abbiamo tre partite molto importanti: il derby, poi quella di Mosca con la Lokomotiv e poi il Milan. Vedremo per quale delle tre sarò pronto. Per fortuna a Lecce mi sono fermato in tempo. Ero un po’ stanco, ho sofferto un po’ le due partite e i viaggi con la Nazionale perché in quei giorni ero malato. Ormai però conosco bene il mio corpo e ho fatto in tempo a uscire prima di farmi male più seriamente».