Il giorno dopo l'amara sconfitta contro la Lazio in Supercoppa Italiana, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic prova nuovamente a suonare la carica a tutto l'ambiente, affidando le sue parole al proprio profilo Twitter: “Abbiamo il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Ora dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, Uniti #FinoAllaFine”.



Già nell'immediato post-gara di Riyad, il giocatore bosniaco aveva usato toni molto critici per commentare la prestazione della Juve: "C’è delusione, ci tenevamo a vincere questa finale. Nella ripresa gli spazi si sono allungati e loro sono riusciti a segnare. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma in generale non è stata una grande partita da parte nostra. Sappiamo che ci sono delle cose da migliorare. Per vincere si devono sicuramente subire meno reti, ma in generale tutta la squadra deve sapersi mettere meglio in campo”.





