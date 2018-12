Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: "Atalanta-Napoli? La sto guardando, sì. Il campionato è ancora lungo, è ovvio che dobbiamo sempre fare attenzione perché non è chiuso, anche se dipende tutto da noi. Abbiamo una bella squadra, che fa grandi risultati fino a questo momento. Però ancora non abbiamo vinto nulla, l'obiettivo è l'ottavo scudetto, la Coppa Italia e provare ad alzare la Champions League. Piano piano, speriamo che i risultati continuino e che tutti i giocatori siano a disposizione".



VAR IN CHAMPIONS - "L'ho letto oggi, siamo molto contenti. All'inizio eravamo tutti un po' perplessi sull'utilizzo del Var, ma è uno strumento importante che stanno usando molto bene. C'è qualcosa da migliorare, ma il Var aiuta molto gli arbitri e con questa tecnologia è tutto più tranquillo".



BOSNIA-ITALIA PER L'EUROPEO - "Sono contento, l'Italia è un Paese che adoro. Sarà un avversario complicatissimo nel girone, hanno un buon allenatore e stanno creando un bel gruppo ricco di giovani. Penso che miglioreranno ancora. Chiellini? Ci siamo scambiati delle battute...".



TRA JUVE-INTER E CHAMPIONS - "La Champions adesso è lontana, contro lo Young Boys dobbiamo chiudere il discorso per il primo posto nel girone. Ma la sfida importante adesso è venerdì, contro un avversario tosto. L'Inter è una squadra con ottimi giocatori. Se vincessimo, li metteremmo ancora più lontani. Non dobbiamo mollare e fare il massimo fino alla fine. Gli avversari per la Champions? Sono i soliti, Barcellona, Real Madrid e Manchester City".