Michel Platini, ex numero della 10 della Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha risposto anche a una domanda sull'Avvocato Gianni Agnelli, che lo aveva voluto in bianconero: "Oggi cosa le chiederebbe l'Avvocato? Forse di fare il presidente. Ma non mi intendo di bilanci, amministrazione eccetera. Gli direi: prenda Mbappé. Se ha i soldi naturalmente".