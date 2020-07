Michel Platini, ex fuoriclasse della Juventus, dice la sua su Cristiano Ronaldo al Corriere della Sera: "Io mi sono ritirato a 32 anni, non deve pensare alla fine della sua carriera perché decide il destino. Avrà delle proposte, vedrà: io non volevo fare l'allenatore e mi è capitato. Zidane allena il Real Madrid dopo dieci anni che si annoiava. Buffon? Beh, i portieri non vogliono smettere mai. Scherzo ovviamente, alla Juve serve. Penso a Zoff, che aveva 13 anni più di me e con Scirea era la coscienza della squadra".