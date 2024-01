Juve, plusvalenza in arrivo

L'accordo è stato trovato: Filippo Ranocchia passerà a titolo definitivo al Palermo, la Juve incasserà così circa 4 milioni. Praticamente di plusvalenza totale. Il club rosanero appartenente al City Group investe quindi sul centrocampista che nemmeno nell'Empoli è riuscito a imporsi in serie A dopo l'anno al Monza con più tempo in panchina che in campo. Soldi che la Juve reinvestirà praticamente subito. Su chi? Dice qualcosa il nome di Tiago Djalò?