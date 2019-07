Pochettino, manager del Tottenham, ha parlato della situazione di Eriksen, obiettivo di mercato della Juve: ''Stiamo migliorando e siamo felici della nostra preseason. Contro la Juve ho visto bene la squadra, oggi abbiamo giocato anche meglio. Il mercato? Io sono l'allenatore, non posso parlarne. Potrei farlo se mi cambiassero ruolo. Eriksen? Della sua situazione non so niente. Io penso ad allenare i giocatori, la questione del contratto è in mano al suo agente e al presidente Levy. La grande prestazione di Keylor Navas? E' stato il migliore, ma non mi stupisce perché è uno dei portieri più forti del mondo''.