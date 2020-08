Stando a quanto riporta Il Messaggero, Mauricio Pochettino sarebbe entrato in orbita Roma. L’ex tecnico del Tottenham era nella lista di Fabio Paratici per il dopo Sarri, poi la Juventus scelse Andrea Pirlo chiudendo le porte all’argentino. Adesso, però, i rumors che lo accostano all’Italia si stanno facendo risentire, stavolta non più per i bianconeri ma per la Roma. Nella Capitale non è piaciuto il modo in cui i giallorossi sono usciti dall’Europa League, e il nuovo proprietario Dan Friedkin potrebbe pensare di dare il benservito a Paulo Fonseca.