Il recupero di Paul Pogba procede a rilento. Il centrocampista della Juventus non è ancora a disposizione e continua a lavorare a parte, da solo, fra palestra e piscina. L'idea iniziale era di riaverlo a disposizione durante questa sosta per riatletizzarlo in vista della ripartenza, ma oggi le sensazioni sono negative con Napoli-Juve in programma il 13 gennaio che rischia seriamente di vederlo fra gli assenti.