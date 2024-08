Getty Images

. L’assegnazione della maglia numero 10 bianconera, sulle spalle del centrocampista francese prima della squalifica per doping, a Kenan Yildiz e solamente una delle ultime tappe di un percorso che ha portato ad allontanarsi le due parti quasi definitivamente.L’ultima mossa è proprio di Pogba, che sembra voler porre definitivamente la parola fine sul rapporto col club bianconero.Il centrocampista francese ha smesso di seguire la Juventus dal suo profilo Instagram, un’azione che conferma la ruggine tra le parti, sempre più lontane nonostante le dichiarazioni di Pogba di qualche mese fa, in occasione dell’intervista rilasciata a Sky Sport durante Euro 2024 in Germania.