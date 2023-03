Massimiliano Allegri ha diramato i convocati per Juventus-Sampdoria. Out Alex Sandro, Pogba, Chiesa, Di Maria e Milik infortunati più lo squalificato Kean. Tornano De Sciglio e Iling-Junior. Per il francese si tratta della seconda esclusione consecutiva. Se la prima però era stata per motivi disciplinari, questa volta Pogba è out a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina.





Di seguito l'elenco.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon.

Attaccanti: Vlahovic, Soule, Iling-Junior.