Así vivió Pogba su llegada a Conakry, la capital de Guinea (sus padres nacieron allí y siempre ayuda a la tierra de sus ancestros). ¡Lo reciben como a un héroe nacional! pic.twitter.com/MIpbLt2EhE — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2022

Prima le vacanze a, ora il viaggio in, terra d'origine dei genitori, e infine. Sono queste le tappe del secondo, con una data, quelle delle visite mediche e dell'annuncio ufficiale, che si avvicina sempre di più. Intanto,, che lo ha accolto come un vero e proprio re, cosa che si apprestano a fare anche gli juventini. Già, perché al Milan scudettato e all'Inter che riabbraccia Lukaku, bisogna presto rispondere con un grande colpo, tecnico e mediatico., con untriennale con opzione per la quarta stagione e un ingaggio che andrà a toccare i 10 milioni di euro netti (8 di parte fissa e 2 di bonus), oltre a un rin campo e sul versante marketing.: la Guinea, le radici, è l'ultima tappa verso, la città nella quale il classe 1993 francese si sente a casa come in nessun altro posto.