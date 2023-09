Termina il silenzio social di Paul Pogba, in attesa delle controanalisi previste per il giorno 5 ottobre. Il centrocampista bianconero spera di uscire dal momento più difficile della sua carriera da giocatore. Trinceratosi nella sua casa sulla collina torinese, Paul continua ad allenarsi con un preparatore personale e in compagnia di sua moglie Zulay.



E proprio da Zulay arriva la foto che tutti stavano aspettando. Pogba, vestito di bianconero, in allenamento nella sua palestra privata e in ciabatte: dopo il lunghissimo silenzio, Pogba torna dunque a farsi vedere sui social. E viene ripreso in palestra, in attesa di buone nuove. O comunque di una parola fine su una situazione spinosa.