A distanza di 50 giorni dall’esito delle prime analisi (11 settembre) e a 26 da quello delle controanalisi (6 ottobre), Paul Pogba è tuttora sospeso in via cautelare e dovrà affrontare un percorso giudiziario-sportivo in cui. Come riporta La Gazzetta dello Sport il Codice prevede una casistica tale da abbassare l’asticella della pena in caso di ammissione delle proprie responsabilità: ecco perché il timore più concreto sarebbero i due anni di stop. Magari attraverso la strada di un accordo fra le parti.Per il francese si va verso il giudizio in Italia, l'udienza unica presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna non avrebbe ricevuto l'ok da parte della Wada (e servirebbe anche quello di Nado Italia), che generalmente non incoraggia questo tipo di soluzioni lasciando alla giustizia che ha gestito la prima parte del caso anche la fase istruttoria e quella dibattimentale. Pogba - scrive La Gazzetta dello Sport - avrà due strade:. Nel primo caso, un’intesa cancellerebbe ogni possibilità di appello. Nel secondo, viceversa, la decisione del Tna sarebbe appellabile proprio al Tas.Se in questa fase, Pogba non riuscirà a convincere la procura antidoping,Da quel momento il francese avrà 20 giorni per scegliere fra tentativo di accordo e processo. In questo secondo caso, l’udienza sarà fissata entro 40 giorni.