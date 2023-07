Comincia la stagione 2023-24 di Paul: il francese, che si è fermato nel finale di stagione per l'ennesimo infortunio nella gara interna contro la Cremonese, ha anticipato il rientro alla Continassa per presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai nastri di partenza per la nuova annata con la maglia dellaagli ordini di Max Allegri.Il ritiro della Juve, infatti, inizia il 10 luglio, mentre il centrocampista, che guadagna al lordo poco più di 10 milioni di euro fino al 2026, ha una gran voglia di ripagare il grande investimento a livello di monte ingaggi che la Juve ha profuso per riaverlo in rosa.