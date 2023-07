La stagione della Juve inizierà ufficialmente il 10 luglio, con i primi test atletici per tutti coloro che non hanno tardato troppo con le nazionali. Prima però si rivedranno alla Continassa quegli elementi che invece hanno concluso loro malgrado la stagione in anticipo causa infortunio. Presenze anche eccellenti: c'è Paul Pogba a guidare il drappello dei giocatori che terminano prima le vacanze, con lui anche Kaio Jorge e Mattia De Sciglio, con Nicolò Fagioli che li seguirà a ruota.