È di ieri sera la notizia che ha scosso il mondo dellaperchéè stato trovato positivo ai controlli antidoping risultando positivo al testosterone. La sospensione è attiva in attesa delle contro-analisi e della linea difensiva che il giocatore presenterà al club e agli organi competenti, ma il rischio di una lunga squalifica c'è e per la società bianconera si aprirà presto un bivio importantissimo soprattutto a livello economico.In tempi abbastanza celeri il Coni e la procura anti-doping esamineranno il caso e arriveranno ad una decisione. Gli scenari possibili sono stati spiegati oggi dall'avvocato Mattia Grassani () legale del Napoli e dell'Adise: "Se sarà confermata la positività senza una volontà intenzionale, la sanzione potrebbe essere vicina ai quattro anni. Il quadro è molto preoccupante, serio, grave.oppure attendere la conclusione del procedimento e alla finee nel caso a tutela degli azionisti chiedere un danno, che è tecnico, patrimoniale, d'immagine".- Qualunque sia la decisione che prenderà la Juventus in ballo ci sono comunque cifre importantissime. Pogba è sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio da 8 milioni di euro netti più bonus che al lordo sono poco più di 10,5 milioni lordi grazie al Decreto Crescita. Considerando le due mensilità di luglio e agosto già liquidateA questi dovranno essere sottratti, eventualmente i 42.477 euro lordi mensili previsti come minimo salariale dal contratto collettivo.