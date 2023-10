Anche le controanalisi hanno confermato la positività al testosterone per Paul Pogba, che ora proseguirà nel suo iter presentando una memoria difensiva che punterà sull'assunzione non volontaria e non dolosa della sostanza. In ogni caso, il francese va verso una squalifica di almeno due anni, con il risultato che la sua seconda esperienza alla Juventus sembra già ai titoli di coda, a prescindere che la rescissione del contratto avvenga a stagione in corso o a giugno.



JUVE SUL MERCATO - La perdita di Pogba spinge di fatto Cristiano Giuntoli a tornare sul mercato già da gennaio, per andare a tamponare la falla che si è aperta nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri nel settore di centrocampo. Fra gli obiettivi della Juve ci sono tanti nomi, di varie tipologie: si va dai potenziali campioni alle occasioni a costo zero o quasi.



LE OCCASIONI DA COGLIERE - Qualche giorno fa, intervistato sull'ipotesi di una conferma della positività di Pogba nelle controanalisi, e sulle successive eventuali mosse della Juve sul mercato, Giuntoli si era espresso così: "Aspettiamo le controanalisi e decideremo il da farsi insieme al suo management. Irritazione per come si è gestito dal suo ritorno? Penso solo a quanto ci manca in campo, non ci piangiamo addosso e guardiamo avanti. Con chi sostituirlo? Faremo un punto a Natale, prima vogliamo capire cosa possono darci i giocatori che abbiamo. Poi, se ci saranno occasioni le coglieremo".



Ecco le occasioni (più o meno importanti) che la Juve tiene d'occhio, SCORRI PER VEDERLE!