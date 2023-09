La carriera di Paul Pogba è a rischio. Come riportato da Sport Mediaset, se la positività dovesse essere confermata Pogba rischia infatti una squalifica che in questi casi arriva fino a due anni, che potrebbero diventare quattro in caso di accertata intenzionalità. Il centrocampista verrà per il momento sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi, dopo di che verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping a meno che non si opti per un patteggiamento.