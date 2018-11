Il desiderio esiste, questo è evidente e non lo nega nessuno., un sogno proibito per il ds Fabio Paratici che ha sempre però fatto i conti con la realtà, sapendo di non potersi spingere a cifre eccessive già nella scorsa estate quando il Manchester United ha alzato un muro.. Ma c'è un problema in più da considerare per riportare Pogba alla Juventus.- Se il cartellino resta un problema perché il Man United non fa sconti, il grosso ostacolo riguarda, cifra elevatissima che di sicuro non verrebbe ritoccata al ribasso con il passaggio ad un altro club. Non è un problema per la Juventus pagare questo stipendio a Pogba, ma c'è massima attenzione a non far saltare gli equilibri del monte ingaggi definitivamente.vista come tale da tutti, giocatori compresi.Un processo che la Juve vuole affrontare gradualmente, come sta facendo da anni; per riportare Paul a Torino servirebbe quindi l'incastro giusto anche sul fronte ingaggio, non solo per versare la cifra giusta al Manchester United che fino a pochi mesi fa voleva in cambio Miralem Pjanic più (tanti) soldi. Affare complicato, chiaro. Ma da qui a giugno c'è tempo per pensarci, dovendo considerare anche uno stipendio che sposterebbe diversi equilibri.