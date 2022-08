Nella notte italiana tra il 23 e il 24 luglio, infatti, durante un allenamento negli Stati Uniti si è procurato una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Da lì una lunga fase di riflessione, martedì 26 luglio il ritorno in Europa ma solo martedì 2 agosto è stata presa una decisione definitiva riguardo a come intervenire dopo l'ultimo consulto con il professor Sonnery-Cottet: vincente la linea Pogba,– Calendario alla mano, dovrebbe quindi essere già iniziata da una settimana piena la seconda fase. Non è così.. Lo stesso tecnico bianconero ha spesso lasciato trasparire grande prudenza per non dire preoccupazione sul suo conto, accostando il suo percorso di recupero a quello di Federico Chiesa. Intanto pure il Mondiale si avvicina e si attende proprio l'impatto di Pogba con il campo per capire se dover cambiare rotta e tornare a prendere in considerazione l'ipotesi di un intervento o se insistere sulla terapia conservativa anche se con maggior cautela rispetto a quanto ipotizzato inizialmente.