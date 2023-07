In casatutto ruota attorno a. Ed è normale dato che il miglior colpo della passata stagione di mercato di fatto non è mai o quasi sceso in campo e oggi, dopo l'intervento al ginocchio e gli ultimi problemi fisici, riaverlo a disposizione al 100% o vederlo partire sul mercato verso altre destinazioni, cambia inevitabilmente sia il progetto tecnico che il budget a bilancio dell'intera società.suscita una normale preoccupazione in tutti i tifosi bianconeri.I sorrisi del primo giorno di raduno dei tifosi bianconeri accorsi a Torino, si stanno lentamente trasformando in smorfie.La risposta è semplice, il suo percorso di recupero dall'ultimo infortunio non è ancora completo.(ad esempio il lavoro sulla sabbia per rafforzare stabilità e potenziare i muscoli) e all'interno della struttura sanitaria ci sono strumenti e macchinari che non sono presenti alla Continassa. Pogba non gioca con continuità e senza problemi di qualunque tipo praticamente da 4 anni e per questo in casa Juve non si vuole sbagliare niente.con il lavoro che in tal senso potrebbe proseguire con personal trainer a Torino.Pogba lavora per tornare al top, e questa di per sé è una buona notizia per tutti quei tifosi che lo vogliono osservare di nuovo in campo con la maglia della Juventus.. Pogba finora ha soltanto vacillato davanti all'ultima offerta da 100 milioni, ma la voglia di rivalsa e di riscatto continua a prevalere. Recuperare al 100% resta la priorità di tutti. Il mercato per ora può attendere.