"Ancora tu?": l'urna di Champion per quel che riguarda la Juve ha riservato questo pensiero a tutta una serie di persone e personaggi. Lo può dire Neto da Valencia, un ex passato quasi inosservato. E non può essere altrimenti. Perché inevitabilmente è l'asse Torino-Manchester ad essersi già infiammato. Cristiano Ronaldo torna da avversario nella città che lo ha visto diventare grande, affrontando faccia a faccia l'allenatore che non è riuscito a farlo diventare il più grande come poi è accaduto dopo la separazione da Mourinho. Ma Juve-Manchester è, sarà, soprattutto la partita di Paul Pogba. Che in questi mesi ha pensato in più di un'occasione di rifare per l'ennesima volta il viaggio su questo asse.



PRIMA VOLTA – Una partita che porterà Pogba ad affrontare la Juve per la prima volta in carriera. Lo farà da campione del Mondo. Ma anche come il giocatore forse più scontento d'Europa, guardando ai top player. È andato via da Manchester scegliendo la Juve per diventare un campione ed un vincente. È tornato a Manchester al termine di un'operazione colossale, ma che a conti fatti si è rivelata essere soddisfacente solo da un punto di vista economico e commerciale: in ogni caso, mica poco per un calciatore. Ma proprio come CR7, anche lui con Mourinho proprio non riesce a prendersi. Un anno, un anno ancora e la stessa certezza: ci hanno provato, ma il feeling proprio non c'è. Così per mesi Mino Raiola ha provato a portarlo via dallo United, vanamente. Troppo alto l'investimento sotto ogni punto di vista del Manchester United per lui appena due stagioni fa per lasciarlo andare, non è stata una questione di cifre. Si è dovuto rassegnare il Barcellona ad esempio, mai realmente in partita il Psg. E la Juve? Il clamoroso Pogback-bis è diventato un ragionamento approfondito, che potrebbe tornare d'attualità in futuro. In questa stagione le priorità bianconere sono state altre, la nostalgia di Juve rimane viva nei pensieri di Pogba e tra dodici mesi anche le valutazioni dello United potrebbero cambiare: la prossima estate sarà quella del restyling a centrocampo e non si vive di solo Milinkovic Savic, la pazza idea parte da lontano per potersi concretizzare al momento giusto. Non è tempo per troppe fantasie, ora Juve e Pogba diventano rivali per la prima volta. E chissà che un giorno, “ancora tu?” non possa diventare un testo legato ad un ritorno e non ad un incontro.