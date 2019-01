Da quando Ole-Gunnar Solskjaer ha rimpiazzato José Mourinho sulla panchina dei Red Devils, Pogba è rinato. Il tecnico norvegese l'ha spostato nuovamente nel suo ruolo: mezzala mancina da dove il francese ha segnato quattro gol e firmato altrettanti assist in cinque presenze. Non abbastanza, ancora, per portare lo United tra le prime quattro in classifica. Proprio questa, secondo Tuttosport, è la discriminante più importante per il futuro di Paul. Senza Champions, Pogba è destinato a lasciare il Man United con la Juve che avrebbe così un motivo in più per sperare in un ritorno clamoroso.