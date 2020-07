Mercoledì sera il profilo spagnolo della Juventus su Twitter ha caricato un video celebrativo dei gol di Paul, Pogba accompagnandolo con una didascalia che è stata fraintesa dal popolo bianconero: "Back Paul Labile Pogba", poi una fiamma, l'hashtag di ordinanza #ForzaJuve e il richiamo al profilo del calciatore francese. Ecco, quel simbolo "back" con tanto di freccetta è stato quello che ha portato a fraintendere il tweet. Ma Pogba in questo momento non è pronto a tornare indietro, non lo è ancora magari o forse non lo è più, chissà. Secondo il Corriere dello Sport, l'intenzione della Juve non era quella di lanciare un indizio di mercato. Tanto che poi è stata necessaria una rettifica in lingua spagnola che riprendeva anche il post originale: "Back è inteso come Throwback (ritorno al passato, ndr). Volevamo solo ricordare i gol di un nostro ex calciatore. Non pensate altro!", poi un'altra emoji, quella delle mani unite in segno di scuse.



Il tutto in una serata che già vedeva Twitter impazzire per una frase detta da Paulo Dybala su un altro social, Twitch, che in molti hanno inteso come un riferimento proprio all'amico Paul: "Quello che ho notato è che ho parlato con tanti ex compagni che molte volte quando vanno via, hanno tanta voglia di tornare. Non succede a tutti perché ci sono tanti giocatori che cambiano squadra ma spesso te lo dicono perché ti trovi bene, ti trattano bene, perché ti abitui a vincere, che poi alla fine è la cosa più bella ed è per quello che giochi. La nostra mentalità vincente è così". Nomi, però, Dybala non ne ha fatti. Anche se a Pogba mercoledì sera saranno fischiate le orecchie più del solito.