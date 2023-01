Buone notizie in casa Juve, perché Paul Pogba si è rivisto in gruppo anche se solo parzialmente e ci vorrà comunque tempo per ritrovarlo tra i convocati. E Dusan Vlahovic? Ancora è un po' indietro. Pure il serbo ha cominciato a lavorare col pallone, pur svolgendo solo un lavoro individuale almeno per ora. Tra qualche giorno un nuovo punto della situazione, l'orizzonte è comunque fissato solo dopo la partita con il Napoli.