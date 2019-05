Paul Pogba a Torino ha fatto sognare i tifosi della Juventus, che sognano il grande ritorno del francese. Il centrocampista del Manchester United era in Italia per la festa di addio al calcio di Andrea Barzagli, ex compagno del Campione del Mondo transaplini, con il quale ha vissuto 4 anni in bianconero. Come riporta Tuttosport, il classico ritornello che accompagna le comparsate italiane di Pogba è: "Qui sto come in famiglia".



Il francese, che alla festa alle Officine Grandi Riparazioni di Torino ha fatto comunella con Paulo Dybala, ha fatto anche diverse battutine al presidente Andrea Agnelli e altri dirigenti presenti. Pogba non ha dimenticato la Juve. E la Juve non si è dimenticata di lui. Ma sul numero 6 dei Red Devils c'è anche il Real Madrid, con Zidane che lo vuole per il suo centrocampo.