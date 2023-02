Paul Pogba si è fermato di nuovo. In pratica senza nemmeno ripartire. Questa volta il problema non è quello dei mesi precedenti, quando il centrocampista francese della Juve ha visto allungarsi esponenzialmente i tempi di recupero post infortunio al menisco: prima la terapia conservativa, poi l'intervento, poi i problemi di tenuta del ginocchio. In tutto faceva più di sei mesi di stop dal crack del 23 luglio, ma ora era pronto. Doveva debuttare col Monza, niente da fare e non per colpa sua. Appuntamento rimandato con la Lazio? Invece no, ecco un indolenzimento muscolare. Con Max Allegri che ormai non ci punta più o quasi per i prossimi mesi: “Potrà fare mezz'ora, una partita, serve navigare a vista. Sapendo che da qui alla fine bisognerà sfruttarlo per il meglio possibile a seconda dei momenti in cui starà bene”. Almeno però tornerà Dusan Vlahovic.



Tutto nel video di Nicola Balice