Questo il messaggio social delPaul, che attraverso il proprio profilo Instagram ha postato una foto con questa frase, dopo l'ennesimo infortunio che lo farà restare ai box di nuovo.- Il francese ha riportato: sicuramente non sarà a disposizione prima della sosta ma non solo.e per questo sarà difficile rivederlo in campo contro il Verona, partita in programma l'1 aprile. Più facile per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter o la trasferta con la Lazio successiva.