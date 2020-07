Che fine ha fatto Paul Pogba nei piani della Juve? Non è sparito, è sempre lì. Ma per vari motivi, tutti di carattere economico, è tornato a rappresentare un sogno dopo essere stato a lungo un obiettivo concreto. Senza una maxi operazione fatta di scambi, che non convince lo United, servirebbero comunque almeno 100 milioni cash e non è questo il momento storico per la Juve. Che pure in termini di ingaggi dovrà tagliare. Tutto dipenderà quindi dal rapporto Pogba-United, ora nuovamente vicini. Se poi dovesse arrivare una rottura definitiva, la Juve ci riproverà.